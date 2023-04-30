Kars’ta son bir haftadır etkili olan sağanak yağmur nedeniyle su seviyesi yükselen baraj gölünde ağaçlar sular altında kaldı.

Kars’ta son bir haftadır etkili olan yağmur, Kars Çayı’nın taşmasına neden oldu. Kar Barajı’nın da kapaklarının kapalı olması nedeniyle baraj gölü etrafında bulunan ağaçlar sular altında kaldı. Sular altında kalan ağaçlar kameralara yansıdı.

Yağmurların etkili olduğunu ifade eden Adem Alp, “Son bir haftadır yoğun yağan yağmur sonrası Kars Çayı’nın debisi yükselmeye başladı. Kars Çayı bölgesinde bulunan ağaçlar da tamamen sular altında kaldı” dedi.

Öte yandan, Kars’ta yağışlı hava aralıklarla devam ediyor. Yağan yağmurlar Kars Çayı’nı taşırırken, meteoroloji yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olmasının beklendiğini bildirdi.