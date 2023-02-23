Toplantıda, deprem bölgesine yapılmakta olan ayni ve nakdi yardımlar, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile Kars’a gelen afetzedelerin ağırlanma konuları görüşüldü.

AFAD Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kars’ta Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

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