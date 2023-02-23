Kars’ta Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Kars’ta Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

AFAD Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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Toplantıda, deprem bölgesine yapılmakta olan ayni ve nakdi yardımlar, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile Kars’a gelen afetzedelerin ağırlanma konuları görüşüldü.

Toplantı fikir alış-verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.