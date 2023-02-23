Kars’ta Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Kars’ta Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
AFAD Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, deprem bölgesine yapılmakta olan ayni ve nakdi yardımlar, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile Kars’a gelen afetzedelerin ağırlanma konuları görüşüldü.
Toplantı fikir alış-verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.
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