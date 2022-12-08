Kars’ta AFAD gönüllü eğitimleri sürüyor.

AFAD Merkezi’nde verilen eğitimlerde AFAD ekipleri bilgi ve birikimlerini gönüllülerle paylaşıyor. Ekipler, gönüllülere verdiği uygulamalı eğitimle, afet durumlarına AFAD gönüllülerini de hazırlıyor.

Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerine yönelik eğitimler devam ediyor. Online eğitimlerini tamamlayan AFAD Gönüllülerine, hafif arama kurtarma, insani yardım, çadır kurulumu, yangın konularında eğitimler verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.