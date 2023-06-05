Kars Valiliği koordinesinde yürütülen Açık Kapı Projesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde stant açtı.

Proje çerçevesinde Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne 2023 yılında 7 bin 56 başvuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Açık Kapı’ projesi Kars’ta da vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Hükümet Konağı içerisinde hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğü, vatandaşlara erişimi daha da arttırmak amacıyla kalabalık yerlerde stant açtı. İlk standını Bedesten bölgesinde açan Açık Kapı Şube Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde GAMP Konağı yanında, Cumhuriyet Millet Kıraathanesinde, İstihkam Çay Bahçesinde, Kazım Paşa Caddesinde, Tren Garında ve Örnek Mahallesi Millet Kıraathanesinde de stant açacak.

Bedesten bölgesinde açılan Açık Kapı standını ziyaret eden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Şube Müdürü Hakkı Karakoç’tan bilgi aldı.

2023 yılında 7 bin 56 başvuru alan Açık Kapı Şube Müdürlüğü bu başvuruların 6 bin 828’ini sonuçlandırdı.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne vatandaşlar tarafından bizzat gelerek veya elektronik ortamda yapılan başvurular, personel tarafından elektronik sisteme kaydedilip konusu gereği ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilerek 7 iş günü içinde cevaplandırılmakta ve SMS yoluyla başvuru sahibine bilgilendirme yapılıyor.