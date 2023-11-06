Kars’ta jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 700 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Susuz’da 1 kişide uyuşturucu madde olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Kars’ın Susuz ilçesinde ikamet eden K.D. evine operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda K.D.’nin evinde uyuşturucu madde arama Köpeği Dam ile yapılan arama 5 paket halinde toplam 700 gram Sentetik Kannabionid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak K.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.