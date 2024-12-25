Kars’ta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen 5 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.