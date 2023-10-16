Kars’ta 50 yıldır sarmalık ve turşuluk lahana üreten 60 yaşındaki çiftçi, ürettiği lahanalarla ile kentin sarmalık ve turşuluk lahana ihtiyacını karşılıyor.

Artvin Yusufeli ilçesinden Kars’a gelen ve bostancılık yapan 60 yaşındaki Nazım Köroğlu, baharda ektiği lahanaları bostandan vatandaşa ulaştırıyor.

Şehir merkezinde bulunan bostanında başta lahana olmak üzere, ay çiçeği, marul, maydanoz ve havuç olmak üzere birçok ürünü bostanında toprakla buluşturan Nazım Köroğlu, özellikle yetiştirdiği 25-30 ve 40 kiloluk lahanalar ile vatandaşların kışlık turşuluk lahana ihtiyacını görüyor.

Bostanın kendine has kulübesinde vatandaşların isteklerine göre lahana kesen Köroğlu, 7 yaşında başladığı baba mesleği bostancılığı 50 yıldır yapıyor.

“Burada gübre olmaz, gübre atmıyoruz”

Baba mesleği bostancılığı devam ettirdiğini ifade eden Nazım Köroğlu, “50 senedir ben burada yapıyorum. Tohumu var, fide olarak yetiştiriyoruz. Sonra bunları tek tek dikiyoruz. Diktikten sonra çapasını yapıyoruz. Su istediği zaman sulamasını yapıyoruz. Burada gübre işi olmaz. Gübre atmıyoruz. Attığımız gübre saman gübresi olur. Lahana için nemlendirsin diye onun dışında gübre kullanmıyoruz” dedi.

“Kesmediğim zaman lahana 30 kilo oluyor”

Lahanaları müşterilerin isteklerine göre kestiğine dikkat çeken Nazım Köroğlu, “Bu lahana 20 kilodan aşağı değildir. 15 kilo, 10 kilo, lahana var erken kesersen 5 kilo, öyle yapıyorum ki burada 27-28 kiloluk lahanalar oluyor. Bu lahanayı beklet 30 kiloyu geçer” diye konuştu.

“50 yıldır bu işi yapıyorum”

50 yıldır bostancılık yaptığını ifade eden Nazım Köroğlu, “Hemen hemen 50 senedir bu işle uğraşıyorum. 7 yaşında babamla beraber gurbete çıktım. Ondan beri bu işi yapıyorum” şeklinde konuştu.

Ağırlığı erken kesilmediği takdirde 30 kiloya kadar çıkabilen lahanalar, lezzeti ve aroması ile dikkat çekiyor. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artmasıyla birlikte kendine has aromasını toplayan lahanalar, tarladan kesilip başta Kars olmak üzere ilçelerde de sarmalık ve turşuluk olarak sofralarda yerini alıyor.