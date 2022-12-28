Kars genelinde 321 yeni kütüphane, 3 sıfır atık kütüphanesi oluşturuldu.

Kars genelinde 321 yeni kütüphane, 3 sıfır atık kütüphanesi oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Millî Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi çerçevesinde Kars’ta okullar kütüphanelere kavuşuyor.

2021 yılında hayata geçirilen projeyle birlikte öğrencilere sadece kitap okumak için değil; bilgiyi araştırarak birincil kaynaklardan ulaşma ve öğrencinin öğrenmeyi öğrenmesini sağlamak için uygun alanlar oluşturuluyor.

Kars genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 321 yeni kütüphane, 3 sıfır atık kütüphanesi oluşturulurken, Kentte kitap sayısı 2021 yılında 213 bin 286 iken bugünkü kitap sayısı ise 411 bin 678’ e ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Yıl sonu hedefi olarak planlanan hedeflerimize Ekim ayından itibaren ulaşmış bulunmaktayız. Okuyan, araştıran, bilgiyi keşfeden ve üreten bir neslin yetişmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

Acay, “Proje sayesinde ülkemizin en ücra köşelerinde bulunan köy okullarındaki öğrencilerimizde dahil birçok öğrencimiz kütüphanelerde kitaplarla buluşmuştur. İlimizde de büyük önem verdiğimiz bu proje çerçevesinde birçok okulumuza kütüphane kazandırmış durumdayız. İlimiz genelinde 321 yeni kütüphane, 3 sıfır atık kütüphanesi oluşturulmuştur” diye konuştu.

Aydın Acay, “Değişen ve gelişen toplum yapısı üreten ve eleştirel düşünebilen, etkin iletişim kurabilen bireylere ihtiyaç duyar. Bu bireylerin yetişmesi için de kitap etkin bir araçtır. Kitap; bireyin bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerilerini geliştirir. Erken dönemden itibaren kitapla tanışan bireylerin kelime dağarcığı gelişir ve düşünme yeteneği artar. Kitap okuma alışkanlığı, bireyin okuma eylemine zevkle devam edebilmesi için gereken bir beceridir. Teknolojik uyarıcıların fazla olduğu günümüzde çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak zor gibi görülebilir. Ancak bu alışkanlık bir kere kazanıldığında çocuğun bütün hayatı boyunca devam edecektir. Çocuklara bu alışkanlığı kazandırmak için ebeveynler ve öğretmenler birer model olmalıdır. Çocuğu kitapla tanıştırmalı, kitap sevgisi kazandırmalı, kitap okumak için uygun zamanlar oluşturulmalıdır. Aileyle birlikte başlayan kitapla tanışma süreci okullarda okuma becerisinin kazanılması ve bu becerinin gelişmesiyle devam eder. Kitap okumak öğretimin bir parçasıdır. Bu noktada bütün öğrencilerimizin kitaplarla tanışması, kitap okuma alışkanlığı kazanması bizim için önemlidir. Öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek için okullarımızda uygun ortamlar, zamanlar oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, projeye öncülük eden başta Emine Erdoğan olmak üzere projeyi yürüten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, projeye desteklerini sunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve projenin ilimizde de başarıya ulaşması için desteklerini esirgemeyen Kars Valisi Türker Öksüz’e teşekkür etti.