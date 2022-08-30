30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören; Hükümet Konağı Atatürk büstü önünde çelenklerin sunumu, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program daha sonra tebriklerin kabulüyle devam etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılını coşkuyla kutlandığını söyledi.

Öksüz, “Yüce milletimizin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi’nin 100’üncü yılını gururla kutlamak, aynı zamanda vatan uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi anmak için şehitlerimizin manevi huzurundayız. Kahraman ecdadımızın olağanüstü azim ve kararlılıkla kazandığı ve tarihin kaydettiği en şanlı zaferlerden birisi olan 30 Ağustos Zaferi ile vatanımız işgalden kurtarılmış ve cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. 30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu eşsiz zafer, birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, bayrağına, hürriyetine ve kutsal değerlerine olan aşkı ve inancının eseridir" dedi.

Öksüz, “Aziz şehitlerimiz, sizler vatan, millet, bayrak ve mukaddesatınız uğruna en değerli varlığınız olan canınızı hiç düşünmeden feda ederek bir insanın yükselebileceği en yüksek mertebe olan şehadet makamına ulaştınız. Vatanseverliğiniz, milletimize duyduğunuz derin sadakat ve bağlılığınızla hür yaşama arzumuza ilham kaynağı oldunuz. Canlarınızı uğrunda feda ederek miras bıraktığınız bu kutsal vatanın her zerresinin bizlere mukaddes emanetiniz olduğunun şuurundayız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı ve bizleri millet yapan değerlerimizi koruma uğrunda bizlere ilham kaynağı olan şehadet ruhunu ilelebet yaşatmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha yürekten haykırıyoruz. Sizlerin asil kanlarıyla sulanan bu kutsal vatan topraklarını aynı ruh ve şuurla korumak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakmak için şanlı tarihimizden aldığımız şuurla güçlü ve müreffeh Türkiye yolundaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutsal toprakların vatanımız olarak kalması için gösterdiğiniz fedakarlıklar, yüce Türk milletinin kalbinde her zaman müstesna bir yer işgal edecek ve gelecek kuşaklar sizleri minnetle anacaktır" diye konuştu.

Program da yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, resmi geçit töreni düzenlendi. Garnizon Şehitliği’nin gezilmesi ve şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakılması ile program sona erdi.