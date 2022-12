Kars’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik saygı durusu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız yaptı. Daha sonra söz alan Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, engelliliğin, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan öte, sosyal boyutlarıyla da herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir konu olduğunu söyledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Hepimiz biliyoruz ki; toplumların huzuru ve mutluluğu, tüm bireylerin insan olarak doğuştan sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleriyle mümkündür. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir. Devletlerin gelişmişlik düzeyi insana verdikleri değerle ölçülmektedir. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdam imkanlarına ulaşmaları, yaşamsal imkanların kolaylaştırılması, tedavileri, rehabilitasyon süreçleri, barınma ihtiyaçları gibi çok doğal, medeni, insani ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak sosyal devletlerin en önemli görevleridir. Engellilik durumu, sosyal durumu ne olursa olsun, toplum olarak birlik-beraberlik içerisinde birbirimize hoşgörüyle yaklaşarak, birbirimizi severek, sayarak toplumsal yaşantımızı sürdürmemiz gerekmektedir. Bu nedenle; toplumda bir farkındalık oluşması açısından Engelliler Haftası ve Engelliler Günü’nü önemsiyoruz” dedi.

Öksüz, “Biz, gönüller arasında köprü kurmayı ve gönül almayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı hedeflemiş bir devletiz, bir milletiz. Özellikle milletle kaynaşma, milletin derdini dinleme, hemhal olma anlayışını da tüm kamu sektörü olarak özümsemiş durumdayız. Devletimiz, bütün imkanlarını insanlarımızın ve engelli kardeşlerimizin hayatın doğrudan içerisinde olmalarını sağlamaya yönelik olarak seferber etmiştir. Özellikle son yıllarda şehirlerimizin altyapısını ve özellikle kamu kurumlarımızın engelli kardeşlerimizin günlük hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilmelerine uygun hale getirilmesi, engelli kardeşlerimizin mümkün olduğunca üretim alanında da istihdama kazandırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Tabii ki her şeyden önemlisi; zihinsel olarak, toplum olarak engelli kardeşlerimizi kucaklayabilmemizdir. Her zaman onların yanında olmamızdır. İnşallah bugün ve bundan sonra günden güne bu bilinci yükselteceğiz. Bunun için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Hepimiz aynı toplumun birer parçayız. Hayatı paylaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz, engelleri birlikte aşmaya çalışıyoruz. Bizler devlet olarak, Valilik olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Sizlerin sorunlarını kendi sorunumuz bilip ona göre tedbirler alıyoruz, hizmetler yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yardım etmeye, cesaretlendirmeye, maddi veya manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz, ailelere destek oluyoruz. 2022 Sayılı Kanuna göre ödediğimiz engelli maaşları, evde bakım aylıkları bunun bir göstergesidir. Herkesin birer engelli adayı olduğu bilincini taşıyan insanlar, daima sizlerin yanında olacaktır. Evlerinize saklanıp kalmayın. Şunu bilin ki sizlerin evlerinizden çıkması ve hayatın bir ucundan tutunması, ülkemiz için, ilimiz için en büyük kazançlardan biri olacaktır. Mutlaka bir uğraşınız olsun. Yeteneğinize göre spor, müzik, resim, edebiyat gibi uğraşılarınız olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik tiyatro gösterisi koro dinletisi yapılan Etkinlik günün anlamına düzenlenen serginin açılışı ve serginin gezilmesiyle son buldu.