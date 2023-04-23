23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelengi konuldu. Ardından İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı’na geçildi. Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Kars Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “23 Nisan 1920 günü, Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde egemenliğin millete verildiği ve bağımsızlık meşalesinin tüm yurtta yayıldığı bir gündü. Bu bağımsızlık uğruna vatan, millet ve bayrak sevgisi etrafında birlik ve beraberlik içinde toplanan milletimiz sayısız mücadeleler vermiştir. Bu mücadeleler adeta Türk halkının yeniden doğuşunu tüm dünyaya göstermekti. Bugün sahip olduğumuz milli egemenliğin ve bağımsızlığın kolay kazanılmadığını unutmamalı ve muasır medeniyetler yolculuğumuza inanarak devam etmeliyiz. Vazifemiz tarihimize gururla yazdırdığımız bu mücadelede kazanılan zaferleri korumak ve onları yüceltmektir. Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, ülkemizde ve dünyada önemli bir yayılıma sahip olan, bilinen tek çocuk bayramıdır” dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’nce 23 Nisan Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalyaları Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna tarafından verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı daha sonra İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından okunan şiirler ve bir birinden güzel gösterilerle son buldu.