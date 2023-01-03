Kars’ta 21 köyde, 2 bin kuduz aşısı uygulandı ve 85 köpek kısırlaştırıldı.

Kars’ta 21 köyde, 2 bin kuduz aşısı uygulandı ve 85 köpek kısırlaştırıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla hayata geçirilen “Hayvan Sağlığı Mobil Aracı Projesi” çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bütçesi Kars İl Özel İdaresi tarafından karşılanan ve Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile ortak yürütülen proje, Türkiye’de ilk olma özelliği de taşıyor.

Hayvan Sağlığı Mobil aracıyla, Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası bünyesinde görev yapmakta olan 2 Veteriner Hekim tarafından bugüne kadar Kars genelinde toplam 21 köyde, 2 bin kuduz aşısı uygulandı ve 85 köpek kısırlaştırıldı.

Hayvan Sağlığı Mobil Aracı’yla yapılan kısırlaştırma, küpeleme, çip uygulaması, kuduz aşısı uygulaması ve tedavi-rehabilitasyon hizmetleri vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Söz konusu proje çerçevesinde "Hayvan Sağlığı Mobil Aracı" ve görevli veteriner hekimler Kars Merkez Külveren köyünde yapılan aşılama ve rehabilitasyon çalışmalarına Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül’de katıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ödül yaptığı açıklamada "Kars Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla Kars İl Özel İdaresi tarafından bütçelendirilen ve Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak bizim de 2 adet veteriner hekim üyemizi görevlendirdiğimiz bu proje Türkiye’de ilk olma özelliği de taşıyor. Bugün Merkez Külveren köyünde görevli veteriner hekimlerimizin yaptığı çalışmaları yerinde incelemek ve onlara çalışmalarında destek vermek için buradayız. Külveren köyünde bulunan 71 sahipsiz köpek kuduz aşısı yapıldı, 10 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi” dedi.

Ödül, “Operasyon sonrası bakım ve sağlık taraması için yine Külveren köyüne gelecek ekiplerimiz. Kars şehir merkezinde bulunan sahipsiz hayvan sayısının sabitlenmesi için populasyon kontrolü, populasyon kontrolü için kısırlaştırma faaliyetlerinin aralıksız devam etmesi çok önemli. Hem şehir merkezinde Kars Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde hem de Hayvan Sağlığı Mobil Aracı aracılığıyla köylerde yürüttüğümüz sahipsiz hayvan kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarımız içn tüm muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan destek rica ediyoruz” diye konuştu.