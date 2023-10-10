Kars turizmine önemli katkılar sunan ve yapıldığı günden beri yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çıldır Gölü kenarında bulunan Kütük Ev tamamen yanarak kül oldu. Kütük Ev 2016 yılında 2 milyon liraya mal olmuştu.

Önceki gün akşam saatlerinde şömineden sıçrayan kıvılcımla tutuşan ve daha sonra büyüyerek tüm binayı saran alevlere teslim olan Kütük Ev, itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen tamamen yandı.

Dönemin Valisi Rahmi Doğan tarafından Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun olarak Finlandiya’da üretilen ve Kars’a getirilen ağaçlarla yapılan ’Kütük Ev’ özellikle kışın Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak yapmak için bölgeye gelen misafirlerin konaklamasında önemli etkendi.

Kars turizmine önemli katkılan sağlayan Kütük Ev’den geriye sadece küller kaldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı Kütük Ev’de ekipler enkaz temizliğine de başladı.

Çıldır Gölü kenarında Finlandiya’nın Pudasjrvi şehrinden getirilen ağaçlarla birbirine geçme olarak 2016 yılında Serhat Kalkınma Ajansı destekli 2 milyon liraya mal olan Kütük Ev 2017 yılında ise hizmete girmişti.

Öte yandan Kars Valiliği merkeze 61 kilometre mesafede bulunan butik otel, kafe ve restoran olarak Kars İl Özel İdaresi bünyesindeki Sarıkamış Dağ AŞ tarafından işletilen Kütük Ev’de çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.