Kars’ta 2 aile arasında uzun yıllardan beri süren husumet sona erdi. Bir araya gelen aile fertleri bir birlerine sarılarak birlik beraberlik mesajları verdi.

Kars’ta 2 aile arasında uzun yıllardan beri süren husumet sona erdi. Bir araya gelen aile fertleri bir birlerine sarılarak birlik beraberlik mesajları verdi.

Kars’ın Arpaçay ilçesi Geçit köyünde 2 aile fertleriyle görüşen Kaymakam Selçuk Köksal, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, Kars AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, yaptıkları organizasyonla aile fertleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucu ikna edilen aile fertleri bir araya geldikleri organizasyonda aralarındaki husumete son vererek bir birleriyle kucaklaştı.

Daha sonra içilen çay eşliğinde sohbet eden aile fertleri, birlik beraberlik mesajları verdi. Kaymakam Selçuk Köksal, her 2 aile fertlerine teşekkür etti.