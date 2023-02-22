Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı 17 köy yolu ulaşım kapalı bulunuyor. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı 17 köy yolu ulaşım kapalı bulunuyor. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kars’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipiden Kars’ın Digor ilçesinde 15 ve Kağızman’da 2 olmak üzere toplam 17 köyün merkezle bağlantısı kesildi.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar bölgede etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarında çalışmaları sürüyor. Ekiplerin 17 köy yolunu kısa süre ulaşıma açması bekleniyor.