Kars’ta, “15 Temmuz’u Unutturmayacağız” konulu konferans düzenlendi.

Kars’ta, “15 Temmuz’u Unutturmayacağız” konulu konferans düzenlendi.

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferans 15 Temmuz sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Konferansın açılışında konuşan Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılması ve demokrasi zaferinin 6’ıncı yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancının ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması, toplumsal hafızanın diri tutulması amacıyla tüm eğitim kurumlarımızda yıl boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri düzenlenmektedir. İlimizde bu çerçevede okullarda hazırlanan 15 Temmuz temalı, resim, gazete ve seminer çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

Daha sonra söz alan Kafkas Üniversitesi Ortaçağ Tarihi ABD Başkanı Prof. Dr. Selçuk Ural, “Biz tarihçiler olarak esas itibariyle geçmişteki olayları ve olguları sizlerle paylaşmak, bunların neden ve sonuç ilişkilerini sizlere aktararak geleceği inşa etme noktasında ışık tutmaya çalışırız. Dolayısıyla bugün ki konferansımızda Türkiye’deki darbelerin geçmişi ile alakalı sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 1960, 1980 ve 2016’tı da yaşanan darbe girişimlerinin nitelikleri üzerinde durmaya çalışacağım. Öncelikle şunu ifade edelim. Darbe genel anlamıyla ülkede bir grubun bu silahlı olabilir, yada bürokrasi içerisinde kümelenmiş bir takım çıkar grupları olabilir. Etnik gruplar olabilir. Bunların örgütlü bir biçimde silah zoruyla baskı kurarak veya demokratik usulleri kötüye kullanarak devlet yönetimini ele geçirmesi, hükümeti istifaya zorlayarak devlet yönetimini ele geçirmesi ve kendinde bulduğu bir sistem inşa etmesidir” diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen konferansa, Vali Vekili Muhammet Furkan Tuna, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.