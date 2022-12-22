Kars’ta bir otomobile balık gibi istiflenen 14 düzensiz göçmen, jandarmaya takıldı. Araç içerisinden ve bagajdan çıkarılan düzensiz göçmenler kameralara yansıdı.

Kars’ta bir otomobile balık gibi istiflenen 14 düzensiz göçmen, jandarmaya takıldı. Araç içerisinden ve bagajdan çıkarılan düzensiz göçmenler kameralara yansıdı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 düzensiz göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan detaylı aramada, 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan geçtiği anlaşılan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine, organizatörleri olduğu tespit edilen şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.