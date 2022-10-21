Kars’ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1kişi JASAT ekiplerince yakalandı.

Kars’ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1kişi JASAT ekiplerince yakalandı.

Kars’ta Jandarma Dedektifleri unvanı ile tanınan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek” suçundan beş ayrı dosyadan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D.’yi (63) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve çalışma neticesinde aranan Y.D. Cumhuriyet Mahallesi’nde saklandığı bir evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.