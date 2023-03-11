Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. L.S. ve M.Y. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

L.S. ve M.Y. polis tarafından durdurularak önce kimlik kontrolü ardından yanlarındaki valizleri titizlikle incelendi. Yapılan incelememin ardından şüphelilerde 3 parça halinde toplam 1 kilo 119,82 gram altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yarım saat yağmur yağdı, cadde ve iş yerleri sular altında

Yarım saat yağmur yağdı, cadde ve iş yerleri sular altında

Kars Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Ermenistan uyruklu L.S. ve M.Y.’nin hareketlerinden şüphelendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.