Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümet tarafından açıklanan yeni konut projesinin çok isabetli bir adım olduğuna dikkat çekerek, inşaat sektörünün son dönemde yaşadığı olumsuzlukları, yeni konut projesiyle aşacağını söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümet tarafından açıklanan yeni konut projesinin çok isabetli bir adım olduğuna dikkat çekerek, inşaat sektörünün son dönemde yaşadığı olumsuzlukları, yeni konut projesiyle aşacağını söyledi.

Karslıoğlu, yeni konut projesinin yaklaşık 300’e yakın yan sektörler ve iş kollarını da harekete geçirerek, önemli bir istihdamla birlikte, katma değer oluşturup ekonomik bir canlanma sağlayacağını ifade ederek, "İnşaat sektörü geçmişte olduğu gibi günümüzde de insan hayatı ve ekonomik yaşamın değişmez bir parçası olarak yaşantımızdaki önemini korumaya devam ediyor” dedi.

Orta gelir düzeyine sahip çok geniş bir kesim olduğuna dikkat çeken Mustafa Karslıoğlu açıklanan ‘Yeni Evim’ projesinin konut edindirmeye yönelik yeni bir finansman modeli olduğunu ifade etti. Karslıoğlu; “Yeni Konut Finansman Programı çerçevesinde konut arzının arttırılabilmesi için konut üreticilerine uygun finansman imkanı sunulacak olması, 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek olması, yeni proje için yeni bir fırsatı da beraberinde getirecek” açıklamasını yaptı.

Yeni projenin ilk 3 yıl ödeme kolaylığının yanında yüzde 10 peşinat, yüzde 0,69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıla yayılan vade imkanı sunduğunu kaydeden Karslıoğlu, projenin, genç evsizler ile hiç evi olmayanları ev sahibi olabilmesi için çok önemli bir fırsat sağladığını ifade etti.

Bu projenin vatandaşa ve sektöre rahatlık sağlayan imkanlar sunduğunu vurgulayan Karslıoğlu, "Ancak projenin suiistimallere uğramaması için uyulması gereken koşullar da oluşturulmuştur. Bu koşullardan en önemlisi hiç evi olmayan vatandaşlara gelirinin belli bir oranına kredi verilerek, lükse kaçmadan ihtiyacı olan evi alması için imkân sağlanacak. Özetle bu krediyi kullananlar ayağını yorganına göre uzatacak” diye konuştu.

Projede müteahhitler için de belli koşullar bulunduğuna dikkat çeken Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"Müteahhit rayiç bedelini tam gösterecek, böylelikle vergi kaçırma önlenecek. Devletimiz bizlere bu kolaylığı sağladı diye bize düşen fiyatlarda oynama yapmadan, bu desteğe sahip çıkmamız gerekmektedir. Biz de sektörümüzü yakın takibe aldık. Müteahhitlerimizi fiyat artışı yapmamaları konusunda uyardık. Fiyat arttıran müteahhitlerimizi şikayet edeceğiz. Sonuç olarak herkes taşın altına elini koyacak. Bu bir fırsattır ve bunu heba ettirmeyeceğiz."