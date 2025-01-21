Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün başarısının 240 alt sektörü de olumlu etkileyeceğini söyledi.

Karslıoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adana Çevre , Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü’ne atanan Mehmet Ata Erpolat ile makamında bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, Erpolat’a yeni görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, DAİMFED ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Burada kısa bir konuşma yapan Karslıoğlu, “Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne atanan Sayın Mehmet Ata Erpolat; tecrübesi, liyakati ve bölgemizi yakinen tanıması ile Adana’mız ve sektörümüz için büyük bir şanstır. Sektörümüzün bütün işleyişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yapılmasından dolayı, bizler için müdürlüğümüzün başarısı 240 alt sektörü de olumlu etkiler” diye konuştu.

Karslıoğlu ve yönetim kurulunun ziyaretin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Mehmet Ata Erpolat, “Görev yaptığım çeşitli illerde her zaman sektörün dağınıklığının oluşturduğu sorunları gözlemledim. Adana’da sektörü tek çatı altına toplayan DAİMFED, bu sorunları çözmüş görünüyor. Şeffaf, doğru iletişim ile sektörün sorunlarını çözeriz. DAİMFED’in bölgede yaptığı çalışmaları inceleme fırsatım oldu. Müdürlüğümüzün de bundan sonraki yapacakları projelere kanunlar çerçevesinde destek olunacağını bildiririm” dedi.