Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Kentsel dönüşümü başlatabilmek için müteahhidin bu işe girmesi ve yetkili kurumların bürokratik kısıtlamaları asgariye indirmesi gerekiyor” dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Kentsel dönüşümü başlatabilmek için müteahhidin bu işe girmesi ve yetkili kurumların bürokratik kısıtlamaları asgariye indirmesi gerekiyor” dedi.

DAİMFED tarafından projelendirilerek 5 Ocak Televizyonu ile birlikte hayata geçirilen “Mahalle Mahalle Kentsel Dönüşüm” programı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi’nde başladı.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Federasyonumuzun kuruluşuyla birlikte hayalim olan bu projeye sizin desteğinizle başlamak heyecan verici. Kentsel dönüşümü lüks otellerin salonlarından alıp gerçek muhatapları olan halkımız ve yetkililerle çözüm noktasında adımlar atmak gerekiyor. İnşallah bu devam edecek ve her on beş günde bir mahalleye ulaşıp gündemde tutacak takipçisi olacağız. Burada temel hedefimiz buralarda kentsel dönüşümü başlatabilmek için müteahhidin bu işe girmesi ve yetkili kurumların bürokratik kısıtlamaları asgariye indirmesi gerekiyor. Vatandaşımız arsasını nasıl verecek ki inşaatlar yarım kalmadan sonuca vara bilelim” diye konuştu.

"Sosyal donatı olarak eksik bir mahalleyiz"

Şehit Duran Mahalle Muhtarı Yusuf Toprak, “Mahalle olarak adeta kangren haline gelen kentsel dönüşüm için bu hareketin başarılı olmasını diliyorum. Kentsel dönüşümle birlikte mahalle halkımızın daha yaşanabilir sağlık bir yapıya kavuşmasını arzu ediyorum. Bununla birlikte sosyal donatı olarak sıfır noktasında eksik olan mahallemizin istenilen sağlıklı ve muazzam bir hale geleceğini görmek istiyoruz” dedi.