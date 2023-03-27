DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, asrın felaketi olan depremlerden sonrasında neler yapılmalı noktasında olduklarını ifade ederek, “Deprem sonrası işi sıkı tutmak zorundayız” dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Demirçalı, Sayım Azmaz, Tamer Gülcan, Nurullah Hamidi, Seyfettin Can, Enes Yılmaz, Barış Yıldırım, Murat Yalçın Şeker ve Taner Tümer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Halit Ergin ve birim müdürlerinden deprem sonrası gelişmeler ve yapılması gereken idari işlemler hakkında bilgi aldı.

“Deprem sonrası işi sıkı tutmak zorundayız”

Asrın felaketi olan depremlerden sonra gerek Adana bölgesinde gerekse diğer 10 ili kapsayan yardım çalışmalarından sonra artık neler yapılmalı noktasında olduklarını belirten DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Deprem sonrası işi sıkı tutmak zorundayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün orta ve ağır hasarlı binaları tespit etme çalışmaları sürmektedir. Müdürlüğümüzle birlikte iş birliğimiz ve DAİMFED olarak tüm gayretlerimiz sürmektedir. Bu arada belirtmemiz gerekiyor ki Müdürümüz Halit Beyin bilgi birikim ve tecrübeleri sayesinde önemli bürokratik adımlarda atılmıştır. Bu gelişmelerde sektörümüze rahatlık ve kolaylıklar sağlamıştır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Halit Ergin de kurum olarak en önemli iş ortakları olan inşaat sektörü ve temsilcileri müteahhitlerinin DAİMFED çatısı altında olmalarını önemli bulduklarını kaydetti.

Ergin “Bu ziyarette ve sonrasında istişarelerimiz sürecektir. Şu an ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların tespiti noktasında çalışmalarımız sürmekte, akabinde yeni binalar inşasında müteahhitlerimiz dolayısıyla DAİMFED’le iş birliğimiz devam edeceğini umuyorum. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız ve süreci hep birlikte yaraları sararak aşarız” diye konuştu.