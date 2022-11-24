Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kentsel dönüşümü bizzat vatandaşın ayağına giderek yetkili kişilerle vatandaşa anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kentsel dönüşümü bizzat vatandaşın ayağına giderek yetkili kişilerle vatandaşa anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), beraberindeki yetkilerle birlikte Ceyhan ilçesinde vatandaşlara kentsel dönüşümü anlattı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşümü bizzat vatandaşın ayağına giderek yetkili ve sorumlu kişilerce bir araya gelerek konu hakkında bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Karslıoğlu, “Bu hafta hedefi daha da büyüterek Ceyhan ilçemizde sürdürmüş oluyoruz. Geri dönüşlerdeki reaksiyonlardan anladığımız üzere gayet yerinde bir projeye imza attığımızın memnuniyeti içerisindeyiz. DAİMFED olarak tüm kurullarımızla vatandaşlarımızın teknik, idari ve hukuki olarak destek vermeye devam ediyoruz. Bu konuda çabalarımız artarak sürecektir. Netice olarak Adanamız adına elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’de Ceyhan Nehri boyunca yerleşim merkezlerinin mutlak dönüşüme ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Ceyhan’ın en eski mahallelerinden Büyükkırım ve Muradiye başta olmak üzere bu değişim ve dönüşümü ihtiyaç acil hatta elzemdir. Bunun yanı sıra Ceyhanımızın deprem öncelikli bölgede olması konunun ne kadar öncelikli olduğunun ciddiyetinin farkındayız. Biz Ceyhan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm ya da yerinde dönüşüm sağlanması hususunda ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bu konuda insanımıza gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Bu projeyle de vatandaşımızı bilinçleştirmeye yönelik bu projeyi önemsiyoruz. Ve burada vatandaşlarımızla konuyu ele almaktan dolayı en birinci ağızlardan çözüm noktasında bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Program vatandaşlar ve yetkililerin soru-cevap şeklinde konuşmalarıyla devam etti.