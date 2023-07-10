Eskişehir Serhat Özkarslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Yeni kurulmasına rağmen 853 üyesi olan derneği açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Bazı davetlilerin törene gelemeyerek hayırlı olsun dileklerini içeren mektuplar gönderdiği açılış töreninde konuşma yapan Derneğin Kurucu Başkanı Hacı Yıldız, "Derneğimizin hem Eskişehir’e hem de Eskişehir’de yaşayan Kars halkına hayırlı olmasını diliyorum. Derneğimizin hedefleri şehirde bulunan halkımızı tek çatı altında toplayıp değerlerimizi, kültürümüzü yaşayacağımız samimi bir ortam kurmanın yanı sıra üyelerinin katkılarıyla dernek üyelerinin cenaze ve düğün masraflarını karşılamaktır. Ayrıca Kars’ta yaşayıp Eskişehir’e okumaya gelen Karslı öğrencilere de burs vermek istiyoruz" dedi.

Tören sonrasında ise aşık atışması ile birlikte davetlilere cağ kebabı ve çiğ köfte ikramı yapıldı.