Kars Valisi Türker Öksüz’ün Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında yaptığı çağrı üzerine deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım seferberliği oluşturuldu.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında yaptığı çağrı üzerine deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım seferberliği oluşturuldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de büyük yıkım meydana geldi. Depremlerin ardından Karslılar, depremzedeler için seferber oldu. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını duyurması üzerine harekete geçen Karslılar, kısa sürede yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için Gençlik Merkezi’ne teslim etti.

Tek yürek olan vatandaşların getirdikleri çeşitli malzemeler Kars Gençlik Merkezi’nde depolandı. Gün içerisinde vatandaşların desteği ile toplanan atkıdan bereye, sobadan battaniyeye kadar tüm temel ihtiyaçlar, kolilenerek gönüllülerin de desteğiyle tırlara yüklendi. Tırlara yüklenen malzemeler, deprem bölgesine gönderilecek.