Yaklaşık 40 santim buz kalınlığı bulunan Çıldır Gölü üzerine yaklaşık 2 tonluk ticari aracıyla çıkan sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Kars’ta turizm sektörüne uzun yıllardan beri hizmet eden turizm şirketi sahibi Şentürk Güç, turistlerle birlikte geldiği Arpaçay’a bağlı Taşbaşı köyünde Çıldır Gölü üzerine bin 979 kilo ağırlığındaki aracıyla çıktı. Yaklaşık 50 metre buz üzerinde tur atan Güç, o anda atlı kızak turları için göl üzerinde bulunan vatandaşların yürüklerini ağızlarına getirdi.

Normal asfalt yolda gider gibi buz üzerinde tur atarak karaya çıkan Şentürk Güç’ün buz üzerindeki anları cep telefonuyla kaydedildi. Buz üzerindeki renkli görüntüler kameralara yansıdı.