2022 TÜBİTAK 2204 C Liseler Arası Kutup Araştırmaları Proje Yarışmasında 6 ay üzerinde çalıştığı "Vegan Yalıtım" isimli projesi ile Türkiye 2’incisi olan Nisa Gül Yıldız, 2’incilik ödülünü TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan aldı.

2022 TÜBİTAK 2204 C Liseler Arası Kutup Araştırmaları Proje Yarışmasında 6 ay üzerinde çalıştığı "Vegan Yalıtım" isimli projesi ile Türkiye 2’incisi olan Nisa Gül Yıldız, 2’incilik ödülünü TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan aldı.

Karslı Nisa Gül Yıldız, geliştirdiği projeyle Kutup bölgelerinde bilim insanlarının kaldığı konteynırların daha iyi ve doğal bir yalıtım imkanı sağlayarak ısınmalarına yardımcı olacak.

Temmuz ayında, 611 projenin başvurduğu 2022 TÜBİTAK 2204 C Liseler Arası Kutup Araştırmaları Proje Yarışmasına, proje danışmanı Öğretmen Dr. Engin Yalmancı ile birlikte katılan Kars Fen Lisesi 11’inci sınıf ve Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Nisa Gül Yıldız (16), hazırladığı "Vegan Yalıtım" isimli projesi ile finalde Canlılar Bilimi Ana Alanı/Karasal Ekosistem Tematik Alanında Türkiye 2’incisi oldu.

Resim ve müzik alanında Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören Arzu ve Baykan çiftinin 2’inci çocukları olan Yıldız’ın Biyoloji bölümü alanında bir proje ile Türkiye ikincisi olması ise dikkat çekti.

2022 TÜBİTAK 2204 C Liseler Arası Kutup Araştırmaları Proje Yarışmasına 6 aylık çalışma sonucunda "Vegan Yalıtım" projesiyle derece alan Nisa Gül Yıldız, “Projemin adı “Vegan Yalıtım” bu projede ki amacım kutup bölgelerinde bilim insanlarımızın kaldığı konteynırların daha iyi yalıtım sağlanması ve daha doğal bir yalıtım sağlanmasını gerçekleştirmek. Böylece bilim insanların daha iyi bir ortamda çalışmalarını sağlamak. Bunun için Kars’ta ve kutup bölgelerinde yaşayan Huş ağacını tercih ettim. Kesinlikle kutuplara kimyasal madde sokmuyoruz. Doğal yalıtım Huş ağacı, kutup bölgesine özgü bir ağaç, onun adaptasyonundan yararlanarak bir yalıtım malzemesi geliştirdik. Böylece bilim insanlarımız daha sıcak bir ortamda çalışmalarına devam etmesine olanak sağladık” dedi.

“Selçuk Bayraktar’ın elinden ödül almak onur vericiydi”

TEKNOFEST Karadeniz final töreninde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın elinden ödülünü alan Yıldız, o anları anlattı.

Yıldız, “Öncelikle bu ortamda bulunmak çok güzel bir duyguydu. Bu aşamalara gelebilmek, bir sürü aşaması olan bir yarışma, bir de bu yarışmada derece olmak özellikle Selçuk Bayraktar’ın elinden bu dereceyi almak gerçekten gurur ve onur verici bir duyguydu. Tekrar katılmak istiyorum. Zaten orada olmak ayrı ve güzel bir duygu” diye konuştu.

Karslı Nisa Gül Yıldız, 6 aylık çalışması sonucu hayata geçirdiği projeyle bilim adamlarının kutuplarda ısınmasına katkı sağlayacak. Yıldız’ın projesi TEKNOFEST’te Türkiye 2’incisi oldu.