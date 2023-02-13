Şerefnaz Aydın’ın anlamlı davranışı duygusal anlar yaşanmasını neden oldu.

Şerefnaz Aydın nine daha sonra kaymakamlık çalışanlarıyla birlikte bankaya giderek yaşlılık maaşını AFAD hesabına yatırarak depremzedelere destek oldu.

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Sadece parayı ‘kaymakam beye’ teslim ederim diyen Şerefnaz Aydın nine, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş’ı makamında ziyaret ederek maaşını bağışlamak istediğini belirtti.

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