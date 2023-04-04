Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bilek Güreşi” grup müsabakalarında Karslı kız öğrenci şampiyon oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü’nce 3-4 Nisan 2023 tarihlerinde Artvin ilinde düzenlenen “Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları ilk gününe Karslı kız sporcu damgasını vurdu.

Müsabakalarda katılan Kars Halefoğlu köyü Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Büşra Kençtemur sağ ve sol kolda namağlup olarak şampiyon olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Karslı bilek güreşi sporcusu Büşra Kençtemur, bilek güreşi Türkiye finallerinde Kars’ı temsil edecek.