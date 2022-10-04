E-Spor’a destek çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SERKA sözleşme imzaladı.

E-Spor’a destek çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SERKA sözleşme imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet göstermekte olan Serhat Kalkınma Ajansı ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Karslı Gençler E-Spor İle Buluşuyor” sözleşmesi imzalandı.

2022 yılı Güdümlü Proje Desteği çerçevesinde başarılı bulunan Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu “Karslı Gençler E-Spor İle Buluşuyor” projesi ile Kars Gençlik Merkezinde e-spor faaliyetleri gerçekleştirilmesi için altyapı oluşturulacak.

Serhat Kalkınma Ajansı ve Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından imzalanan proje çerçevesinde oluşturulacak altyapı ile e-spor ve dijital oyunlar hakkında gençlerin bilgilendirilmesi, bilgisayar donanımlarının tamamlanarak Kars Gençlik Merkezinde bir e-spor salonunun oluşturulması ve bu sayede profesyonel sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.