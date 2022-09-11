Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen ve Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen 4 günlük drone eğitimi başarıyla tamamlandı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen ve Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen 4 günlük drone eğitimi başarıyla tamamlandı.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti, SERKA’nın 2022 Yılı Teknik Destek Programı 2’nci Dönem çağrı başvurusuna "Kars Medyası İHA’larla Yükseliyor" müracaat etti. Başvurunun onaylanmasının ardından SERKA Toplantı Salonu’nda kentte görev yapan 20 yerel ve ulusal basın temsilcilerine Akdeniz Üniversitesi’nden Elektrik ve Elektronik Mühendisi Öğretim Görevlisi Ömer Aydoğan ve MES Havacılık eğitmenlerinden Yeşim Ersoy tarafından 3 gün teorik ve simülasyon eğitim verildi. Gazetecilerin Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde drone uçurmasıyla 4 günlük eğitim başarıyla tamamlandı.

SERKA ile düzenledikleri kursun sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, “Eğitim kentteki gazeteci meslektaşlarımız için çok verimli geçti. SERKA ile ortak yürüttüğümüz eğitimden 20 gazeteci İHA-1 ticari ehliyet sertifikalarını almaya hak kazandı. Cemiyet olarak bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.