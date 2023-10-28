Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karslı dağcılar ve gençler, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı’na yürüyüş düzenledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte gençler ellerinde bayraklarla Ebu’l Hasan Harakani Hazretlerinin şehit olduğu Yahni Dağı’na tırmandı. Zirvede şehirler için dua eden kalabalık, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.

Gençlerle birlikte Yahni Dağı’na tırmanan Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Yüreğir, “Bu yıl Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilan ettiğimiz son devletimiz Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümüdür. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz istiklalinin ve istikbalini kast eden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle sonuçlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, bugün dünyada yükselen güçler arasına girmeyi başarmış bir devlettir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yahni Dağı’nda şehit düşenler için dualar okundu. Zirvede büyük Türk bayrağı açan kalabalık daha sonra zirveden indi.