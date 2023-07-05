Kars’ta yüzlerce çocuk yüzmeyi öğrenecek. Geleceğin milli yüzücüleri Kars’tan çıkacak.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları çerçevesinde yüzlerce öğrenci yüzme eğitimi almaya başladı.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz döneminde yüzlerce çocuğun verimli ve keyifli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

18 farklı branşta, 31 antrenör 27 eğitim görevlisi ile öğrencilerin başvuru yaptığı Yaz Spor Okulları için kayıtlar devam ederken öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenecek.

Halitpaşa Mahallesinde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’na gelen öğrenciler ve veliler, seçmelere katıldı. Antrenör Ahmet Daştan tarafından yapılan bilgilendirme sonucu öğrenciler yaş gruplarına göre ayrıldı. Kurslar Salı-Perşembe ve Çarşamba-Cuma günleri olarak haftada 2 gün olarak devam edecek.

Yüzlerce öğrencinin müracaat ettiği yüzme kursunda hem yaz tatili daha eğlenceli hale gelecek, hem de öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak.