Karslı Aşık İlgar Çiftçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı. 15 Temmuz’da yazdığı şiir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren Çiftçioğlu, 15 Temmuz şiirini de mektubunun sonuna ekledi.

Karslı Halk Ozanı İlgar Çiftcioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta; “Sayın Cumhurbaşkanım; ben Karslı halk ozanı İlgar Çiftcioğlu. 45 yıldır Kars yöresinin âşıklık geleneğine hizmet eden ve ülkemizin milli değerlerine dörtlüklerinde yer veren, Kars’ın tanınan ve aynı zamanda Kültür Bakanlığı tarafından tescillenmiş olan halk ozanlarından birisiyim. Sayın Cumhurbaşkanım; Aziz Türk milleti ile hainlere karşı verdiğiniz mücadele tarihe damgasını vurmuş ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sizin de nitelendirdiğiniz gibi ‘Türk milletinin ikinci bir Kurtuluş Savaşı’ olarak tarihe yazılmış ve dik duruşunuz sayesinde hainler bozguna uğratılmıştır. Ben de o geceyi yaşayan ve milletimiz ile verdiğiniz bu mücadeleden etkilenen bir halk ozanı olarak ’15 Temmuz Destanı’ isimli bir eser kaleme aldım. Kars’ta da daha öncesinde çeşitli kamu kurumları tarafından düzenlenen 15 Temmuz anma etkinliklerinde seslendirdiğim bu eseri takdir buyurursanız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sizlerin huzurunda okumak istiyor ve T.C. Cumhurbaşkanlığı resmî internet sitesinde yayınlanmasını arz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Çiftçioğlu, mektubunu Kars Posta İletişim Müdürlüğü’ne gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdi. Çiftçioğlu, gönderdiği mektubunun sonuna 15 Temmuz Destanı şiirini ekledi.