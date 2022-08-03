Karslı antrenörden örnek davranış, şehit ailesi çocuklarına ücretsiz kurs verecek.

Karslı antrenörden örnek davranış, şehit ailesi çocuklarına ücretsiz kurs verecek.

Kars Taekwondo İl Temsilcisi ve Dündar Taekwondo Spor Kulübü antrenörü Kadriye Dündar, kentte ikametgah eden şehit ailesi çocuklarına ücretsiz kurs vereceğini açıkladı.

Kadriye Dündar’ın davranışı kentte memnuniyetle karşılandı. Kars’ta uzun yıllar kendisine ait olan Taekwondo Kulübü’nde öğrenci yetiştiren Kadriye Dündar, bundan böyle şehit ailesi çocuklarını da Taekwondo sporuna yönlendirecek.

Yetiştirdiği öğrencilerle katıldığı müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden Antrenör Kadriye Dündar, başarılı Taekwondocuları Türkiye’ye kazandırıyor.

Kars’ta yaşayan şehit ailelerine çağrıda bulunan Kadriye Dündar, çocuklarını kursa yazdırmalarını istedi. Şehit ailesi çocuklarından ücret alınmayacağına dikkat çeken Dündar’ın çağrısı sosyal medyada da yankı buldu.