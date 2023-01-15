Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Hakkari merkezdeki vatandaşlar ise parklarda güneşin tadını çıkardı.

Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Hakkari merkezdeki vatandaşlar ise parklarda güneşin tadını çıkardı.

Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken, Hakkari’deki vatandaşlarda karsız ocak ayında parklarda güneşin keyfini çıkardı. Hakkari’nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması devam ederken, il merkezinde ise vatandaşlar güneşli havayı fırsak bilerek Kent Park’a akın etti.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten vatandaşlar, yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşandıklarını belirttiler.

Vatandaşlar banklarda oturup güneşin tadını çıkartırken, çocuklar ise parkta eğlenmenin tadını çıkarttı.