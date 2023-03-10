İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka’yı futbol, voleybol ve basketbolda zorlu bir hafta bekliyor. Yeşil-kırmızılı ekip, futbolda zirve yarışı veren Karaköprü, voleybolda İzmir derbisinde Göztepe, basketbolda ise Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Karşıyaka Spor Kulübü, bünyesinde barındırdığı birçok branşla İzmir’i temsil etmeye devam ediyor. Kaf-Kaf, profesyonel liglerde de bu hafta zorlu bir periyot geçirecek. Yeşil-kırmızılılar, üst ligi hedeflediği futbolda zirve mücadelesi veren Karaköprü Belediyespor ile 12 Mart Pazar günü Şanlıurfa’da karşı karşıya gelecek. Voleybolda ise İzmir derbisinde Göztepe ile mücadele verecek Kaf-Kaf, 12 Mart Pazar günü sarı-kırmızılı ekibi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda konuk edecek. İzmir temsilcisi, haftayı kapatacağı zorlu müsabakada ise basketbol branşında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zirve mücadelesi veren iki ekip, 13 Mart Pazartesi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak.