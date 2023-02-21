Karşıyaka’nın, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor’dan kiraladığı Nuri Fatih Aydın, eski kulübündeki oyunculara tanınan haktan dolayı yeşil-kırmızılılarda yaş kontenjanına takılmayacak.

Karşıyaka’nın, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor’dan kiraladığı Nuri Fatih Aydın, eski kulübündeki oyunculara tanınan haktan dolayı yeşil-kırmızılılarda yaş kontenjanına takılmayacak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremden dolayı Yeni Malatyaspor ligden çekilmek zorunda kalmıştı. Karşıyaka da geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor’dan ofansif orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydın’ı transfer ettiğini duyurdu. TFF 3. Lig’de oynanan maçlarda 25 yaş ve üzerinde yalnız 10 futbolcunun 18 kişilik maç kadrosunda yer almasına izin verilirken, deprem felaketi nedeniyle takımları ligden çekilip farklı kulüplere transfer olan oyuncular, bu kurala tabi tutulmadı. Böylece yeşil-kırmızılılar, yeni transferi Fatih’i yaş kontenjanına takılmadan kadroya yazabilecek.

Öte yandan Karşıyaka, bu sezonun birçok bölümünde Fatih Ergen ve Cenk Özbey gibi oyuncuları yaş sorununa takıldığı için kadroya alamamıştı.