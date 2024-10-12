Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’ta yarın Kuşadasıspor’la karşı karşıya gelecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 15.30’da başlayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezona bir üst lig parolasıyla başlayan Karşıyaka, ilk 5 hafta itibarıyla sergilediği performansla şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alıyor. Bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-kırmızılılar, topladıkları 13 puanla liderliği Silifke ve Bursaspor’la ile paylaşıyor. İzmir ekibi, 6. hafta mücadelesinde de yarın Kuşadasıspor’la karşı karşıya gelecek Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Zonguldak bölgesi hakemlerinden Eren Gökmen yönetecek. Ev sahibi ekip Kuşadasıspor, yeşil-kırmızılıları mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedeflerken, Karşıyaka ise rakibini hatasız bir şekilde geçerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. İzmir Tire’de oynanacak müsabakayı Karşıyakalı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ifade edilirken, kendilerine ayrılan 5 bin kişilik kontenjanı ise doldurmaları bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka, bu sezon dış sahada oynadığı iki lig maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.