TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Karşıyaka, yarın Çatalcaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 deplasmanından beraberlikle dönen Karşıyaka’da tek hedef 3 puan.

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Karşıyaka, yarın Çatalcaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 deplasmanından beraberlikle dönen Karşıyaka’da tek hedef 3 puan.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, 13. hafta maçında yarın Çatalcaspor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 14.00’de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Kaf-Kaf, geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 deplasmanından 1 puan alarak hedefi doğrultusunda yara almıştı.

Böylece Karşıyaka, lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun 8 puan gerisine düşmüş ve 3. sıraya gerilemişti. Yeşil-kırmızılı ekip, yarın Çatalcaspor’u yenerek hem yaralarını sarmak hem de tekrar 2.’liğe çıkmak istiyor. Öte yandan Karşıyaka, sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.