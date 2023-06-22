Karşıyaka, 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek.
İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen TFF 3. Lig kuraları sonucunda, 2023-2024 sezonunda 2. Grup’ta yer alacak.
İşte Karşıyaka’nın rakipleri şu şekilde:
1954 Kelkit BelediyeSpor, Amasyaspor Futbol Kulübü, Anadolu Üniversitesi Spor, Batman Petrol Spor, Bulvarspor, Efeler 09 Futbol Kulübü, Ergene Velimeşe Spor, Eynesil Belediye Spor, Hacettepe 1945 Spor Kulübü, Pazarspor, Sapanca Gençlikspor, Silifke Belediye Spor, Turgutluspor.