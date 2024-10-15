Karşıyaka’nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İshak Kurt, yeşil-kırmızılı formayla oynadığı son 4 maçta 3 gol atmayı başardı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezona etkili bir giriş yaparak 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karşıyaka, lider Bursaspor’un ardından averajla ikinci sırada bulunuyor. İzmir ekibi, yaz döneminde kadrosunu büyük ölçüde değiştirirken, forvet bölgesine de İshak Kurt hamlesini yaptı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ilk iki haftada suskun kalıp Kırşehir FSK ve Bulvarspor maçlarında skor üretemese de, daha sonraki maçlarda yaptığı katkılarla takımının galibiyetlerinde önemli bir rol oynadı. Golcü oyuncu, bu süreçte Elazığ 23 FK, Artvin Hopa ve Kuşadasıspor maçlarında birer gol atarak yeşil-kırmızılı formayla oynadığı son 4 maçta 3 gole direkt olarak katkı vermiş oldu.

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezonda Adana 1954 FK ile şampiyonluk yaşamasının yanı sıra attığı 22 golle de TFF 3. Lig 4. Grup’ta gol kralı olmayı başarmıştı.