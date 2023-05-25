TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’nın golcüleri Fatih Taşdelen ve Emre Gemici 12’şer gol kaydetti.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonu 54 puanla 7. sırada bitirerek play-off hattının dışında kalan Karşıyaka, sezonu hayal kırıklığıyla noktaladı. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon dikkat çeken olay ise iki forvetinin gol sayıları oldu. 27 yaşındaki golcü Fatih Taşdelen 12 gol atmayı başarırken, tecrübeli forvet Emre Gemici de 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu iki futbolcu toplamda 24 gollük skor katkısı vererek bu sezon 44 gol atan İzmir temsilcisinin gollerinin yarısından fazlasını kaydetti. Bu ikiliyi, 5 golle Namık Barış Çelik ve 4 golle Onur Kolay takip etti.

Öte yandan Fatih Taşdelen ve Emre Gemici’nin yeni sezonda Kaf-Kaf’ta kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmedi.