A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda Letonya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosu duyuruldu. Pınar Karşıyaka forması giyen Kenan Sipahi ve Aliağa Petkimspor’dan İsmail Cem Ulusoy, aday kadroya çağırılan oyunculardan oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda Letonya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosu duyuruldu. Pınar Karşıyaka forması giyen Kenan Sipahi ve Aliağa Petkimspor’dan İsmail Cem Ulusoy, aday kadroya çağırılan oyunculardan oldu.

A Milli Erkek Basketbol takımının FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda Letonya ve Belçika ile oynayacağı müsabakaların 15 kişilik aday kadrosu açıklandı. Kadroya İzmir’in temsilcilerinden Pınar Karşıyaka forması giyen Kenan Sipahi ve Aliağa Petkimspor’dan İsmail Cem Ulusoy, milli davet alan oyuncular arasında yer aldı. Öte yandan Ay-yıldızlıların, 24 Şubat Cuma günü Letonya ve 27 Şubat Pazartesi günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 17 Şubat Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda bir araya gelerek çalışmalarına başlayacak.