Karşıyaka Basketbol’un uzun forvet oyuncusu James Webb, bu sezon 7 maçta toplam 16 top çalarak bu alanda Basketbol Süper Ligi’nde zirvede bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’nın uzun forvet oyuncusu James Webb, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Ligin ilk 7 haftasında oynanan bütün müsabakalarda forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, ortalama 29,7 dakika süre alırken, bu süreçte de maç başına 14,4 sayı ortalamasını tutturdu. Attığı sayıların yanı sıra savunmaya verdiği destekle de ön plana çıkan James Webb, bu sezon 16 top çalarak önemli bir istatistiğe imza attı. Tecrübeli basketbolcu, bu alanda Basketbol Süper Ligi’nin en iyi oyuncusu olmayı başardı.