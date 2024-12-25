Karşıyaka’nın 31 yaşındaki uzun forvet oyuncusu James Webb, Manisa Basket müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5’ine seçildi.

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 103-91 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 31 yaşındaki uzun forvet oyuncusu James Webb de Manisa Basket karşısında etkili bir performansa imza attı. Tecrübeli oyuncu, süre aldığı 30 dakikada; 19 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece ABD’li yıldız oyuncu, gösterdiği bu mücadeleyle Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5’ine seçildi.