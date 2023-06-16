Karşıyaka Voleybol forması giyen Ezgi Uludağ, Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediye Spor Kulübü’ne transfer oldu.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekipte smaçör pozisyonunda oynayan Ezgi Uludağ, Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediye Spor Kulübü’ne transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kasım ayında sözleşmesi sona erecek olan sporcumuz Ezgi Uludağ’ın transferi konusunda kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Çukurova Belediye Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Ezgi’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.