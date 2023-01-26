Taraftarının çağrısına kulak veren Karşıyaka, aynı gün oynanacak futbol ve basketbol karşılaşmaları için tek bilet kampanyası düzenledi.

Taraftarının çağrısına kulak veren Karşıyaka, aynı gün oynanacak futbol ve basketbol karşılaşmaları için tek bilet kampanyası düzenledi.

İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka, futbolda ve basketbolda İzmir’i başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. Kaf-Kaf, futbolda 28 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te 1922 Konyaspor’u konuk edecekken; basketbolda ise saat 18.00’de Galatasaray’ı ağırlayacak. Durum böyle olunca Karşıyaka taraftarı tek bilet kampanyası olması için kulübe çeşitli mecralardan çağrıda bulundu ve yeşil-kırmızılı kulüp de bu istekleri geri çevirmedi ve tek bilet kampanyasıyla alakalı şöyle bir açıklama yaptı:

“Pınar Karşıyaka’mızın Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıkıyor. Tam biletler bu akşamdan itibaren tüm KSK Store’larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store’da, öğrenci biletleri ise maç günü 16.00’dan itibaren sadece gişede satışta olacak. Bu maça özel olarak tam ve öğrenci bileti alan taraftarlarımız basketbol müsabakamızın yanı sıra futbol takımımızın 28 Ocak saat 14.00’te 1922 Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı da izleyebileceklerdir.”

Öte yandan Pınar Karşıyaka’nın, Galatasaray’ı konuk edeceği müsabakasının öğrenci biletleri 27 Ocak Cuma günü 17.00-19.00 saatleri arasında gişeden temin edilebilecek.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Tam: 100 TL

Öğrenci: 50 TL

VİP D: 350 TL

Platin C4 500 TL

VIP C4: 500 TL

Platin: 600 TL

Saha Kenarı: 2.000 TL