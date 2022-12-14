TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’ya, hafta sonunda oynanan Belediye Kütahyaspor maçının 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Balcıoğlu’ndan kötü haber geldi. 29 yaşındaki oyuncunun dizinde esneme meydana geldiği belirtildi. Tecrübeli kalecinin pazar günü Elazığspor maçında kaleyi koruyup koruyamayacağı maç saatinde belli olacak. Öte yandan oluşacak olumsuz senaryoda kaleye Enes Kalyoncu’nun geçmesi bekleniyor.

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